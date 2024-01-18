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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Bloomberg сообщил, что Многие страны НАТО хотят видеть на посту генсека премьера Нидерландов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Много стран НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса, работают над его назначение, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Страны, поддерживающие идею дать Рютте возглавить НАТО, работают над тем, чтобы гонка за эту должность завершилась к этому лету", - информирует агентство.

Отмечается, что несмотря на широкую поддержку крупнейших государств Североатлантического альянса, в том числе Франции и Германии, постпредам стран НАТО еще только предстоит дать свое возможное согласие на кандидатуру 56-летнего премьера Нидерландов на пост генсека.

Однако, по информации Bloomberg, ряд восточноевропейских стран хочет добиться большего представительства в руководящих структурах организации. Так, премьер Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в прошлом году высказывали желание перейти на данный пост. Тем не менее власти этих стран официально не выдвигали их кандидатуры.

Большинство союзников ожидает, что такое решение могут согласовать к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле.

В октябре прошлого года Рютте заявил, что готов принять на себя роль генсека, но на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался комментировать, продолжает ли он баллотироваться на пост.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре 2024 года: он занимает пост с 2014 года.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.

НАТО Кришьянис Кариньш Вашингтон
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