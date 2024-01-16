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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Американские атомщики насчитали у Китая 500 ядерных боеголовок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ядерный арсенал Китая на данный момент состоит из 500 ядерных боеголовок, следует из исследования экспертов, опубликованного в Бюллетене американских ученых-атомщиков.

"По нашим оценкам, Китай сейчас обладает примерно 500 ядерными боеголовками, и еще больше находится в производстве для вооружения будущих систем доставки. На данный момент считается, что Китай обладает одним из самых быстрорастущих ядерных арсеналов среди девяти ядерных держав", - говорится в исследовании "Китайское ядерное оружие, 2024 г.".

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По данным экспертов, Китай произвел примерно 440 ядерных боеголовок для доставки баллистическими ракетами наземного и морского базирования и бомбардировщиками. Предполагается, что было произведено еще примерно 60 боеголовок, еще больше находится в процессе производства для оснащения ракет мобильного и шахтного базирования и бомбардировщиков.

При этом указывается, что за последние пять лет Китай значительно расширил свою текущую программу ядерной модернизации, разместив на вооружении больше типов и большее количество ядерного оружия, чем когда-либо прежде. Китай продолжил строительство трех новых районов размещения шахтных пусковых установок для твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР), расширил строительство новых шахт для своих жидкотопливных МБР DF-5, разрабатывает новые варианты межконтинентальных баллистических ракет и передовые стратегические системы доставки, указывается в исследовании.

Китай также еще больше увеличил свои силы баллистических ракет средней дальности DF-26 двойного назначения, которые полностью заменили ракеты средней дальности DF-21. На море Китай переоборудует свои подводные лодки с баллистическими ракетами типа 094 на баллистические ракеты подводного базирования JL-3 большей дальности. Кроме того, Китай недавно наделил свои стратегические бомбардировщики функцией носителя ядерного оружия и разрабатывает баллистическую ракету воздушного базирования, которая может иметь ядерный потенциал, отмечают эксперты.

По данным исследования, в настоящее время Китай располагает 216 ракетами среднего радиуса действия, 134 МБР, 72 баллистическими ракетами на подлодках и 20 стратегическими бомбардировщиками, которые способны нести в общей сложности 438 ядерных боеприпасов.

Китай
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