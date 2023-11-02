Путин подписал закон о дератификации ДВЗЯИ

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовых актов.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

При рассмотрении вопроса в Госдуме председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России и будет зеркальным ответом США, которые не ратифицировали договор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь заявляла, что "если Соединённые Штаты и далее не будут предпринимать шаги в плане выполнения своих обязательств, то этот договор будет оставаться такой бутафорией, и участвовать в этой имитации дальше, конечно, России нет смысла".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 10 октября, что не видит прямой связи между возможной дератификацией Россией ДВЗЯИ и новой гонкой вооружений. "Я не вижу здесь прямой связи. Все зависит от США: если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний. А признаки того, что на невадском полигоне ведутся или велись, по крайней мере, до последнего времени, соответствующие работы, есть", - сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, не приведет ли дератификация ДВЗЯИ к гонке вооружений.

"Если они пойдут по этому пути, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Вот тогда возникнет совершенно иная ситуация, но ответственность за то, возникнет она или не возникнет, на Вашингтоне", - заявил Рябков.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил 6 октября, что отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не повлияет на формат самого договора. "Если будет принято решение по отзыву ратификационной грамоты, на судьбу самого договора это никак не повлияет в текущий момент. ДВЗЯИ так и не вступил в силу, в том числе из-за того, что не был ратифицирован рядом стран. В их числе США, Китай, Египет, Израиль и Иран", - сказал Слуцкий.