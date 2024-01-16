Польские перевозчики прекратят протесты на границе с Украиной до 1 марта

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министерство инфраструктуры Польши подписало соглашение с протестующими польскими перевозчиками о прекращении ими до 1 марта начатой 6 ноября 2023 года блокады трех польско-украинских пограничных пунктов пропуска, сообщил через пресс-службу глава ведомства Дариуш Климчак.

"Мы подписали соглашение с представителями польской транспортной отрасли, результатом которого станет прекращение протестов на автомобильных пограничных переходах в трех местах до 1 марта: "Корчова", "Хребенне", "Дорогуск", - сказал министр.

Соглашение достигнуто ради поиска решения проблем польской транспортной отрасли и восстановление баланса на международном рынке автомобильных перевозок между Польшей и Украиной.

В соглашении семь пунктов, среди которых, в частности: законодательная работа, направленная на изменение национального законодательства, предложения по внесению изменений в соглашение ЕС-Украина, мониторинг выполнения достигнутых договоренностей между польской и украинской сторонами, в том числе в части улучшения пограничного оформления порожних транспортных средств с Украины, усиление системы контроля польских служб по выявлению несанкционированного транспорта, не подпадающего под действие соглашения ЕС-Украина, а также анализ возможной финансовой поддержки.

Представители Комитета протестующих были приглашены для работы в созданную в Мининфраструктуры команду по решению проблем на польско-украинской границе.

"Надеюсь, что к 1 марта 2024 года удастся реализовать действия, указанные в подписанном нами соглашении. Моя цель - добиться баланса на международном рынке грузовых автомобильных перевозок между Польшей и Украиной и обеспечить соответствующую защиту интересов отечественных автоперевозчиков", - заявил Климчак.

Лидер протестующих Рафал Меклер после подписания соглашения написал в соцсети, что перевозчики рассчитывают на выполнение правительственной стороной взятых обязательств и соблюдение сроков соглашения.

Протест польских перевозчиков с блокадой КПП "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава Русская - Хребенне" начался 6 ноября, а 22 ноября блокада распространилась на КПП "Шегини - Медыка". Незаблокированными остались только пункты для пропуска порожнего транспорта и пункты для малотоннажных автомобилей. Спустя месяц акция протеста на КПП "Шегини - Медыка" была завершена.

Ключевое требование автоперевозчиков Польши - отмена соглашения о либерализации транспортных перевозок между Украиной и ЕС (так называемого "транспортного безвиза"). По их мнению, действие этого соглашения приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки и негативно влияет на европейский рынок транспортных услуг.

Блокада серьезно затронула аграрный экспорт Украины. В Еврокомиссии считали ситуацию на границе Польши и Украины недопустимой.

В январе в Румынии движение фур через пограничный с Украиной пункт пропуска "Сирет" начали блокировать румынские фермеры. 16 января стало известно, что румынский Минсельхоз достиг с протестующими компромисса. Как сообщает Euractiv, румынское правительство согласилось удовлетворить 13 требований протестующих фермеров, но переговоры будут продолжены для поиска компромисса по остальным требованиям.

Правительство Румынии обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о льготных кредитах. Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в румынском порту Констанца.

Мариус Мику, один из представителей фермеров, по итогам трехчасовых переговоров пояснил, что соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Министр сельского хозяйства Румынии не подтвердил информацию, что Румыния вместе с Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией добивается введения импортных пошлин на украинское зерно.