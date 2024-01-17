Польские перевозчики разблокировали все КПП на границе с Украиной

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе восстановлено, сообщила Госпогранслужба Украины.

"По информации от Пограничной стражи Республики Польша, в 20:00 (21:00 по московскому времени вторника - ИФ) польские перевозчики завершили акцию протеста на границе. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме", - сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Ранее протестующие разблокировали КПП "Корчова-Краковец" и "Рава Русская - Хребенне".

Как сообщалось, министерство инфраструктуры Польши 16 января подписало соглашение с перевозчиками о прекращении ими до 1 марта блокады трех польско-украинских пунктов пропуска. Стороны договорились продолжать работу, направленную на решение проблем польской транспортной отрасли и восстановление баланса на международном рынке автомобильных перевозок между Польшей и Украиной.

Соглашение содержит семь пунктов, среди которых, в частности: работа, направленная на изменение национального законодательства, предложения по внесению изменений в соглашение ЕС-Украина, мониторинг выполнения достигнутых договоренностей между польской и украинской сторонами, в том числе в части улучшения пограничного оформления порожних транспортных средств с Украины, усиление системы контроля польских служб по выявлению несанкционированного транспорта, не подпадающего под действие соглашения ЕС-Украина, а также анализ возможной финансовой поддержки.

Протест польских перевозчиков с блокадой КПП "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава Русская - Хребенне" начался 6 ноября, а 22 ноября блокада распространилась на КПП "Шегини - Медыка". Незаблокированными остались только пункты для пропуска порожнего транспорта и пункты для малотоннажных автомобилей. Спустя месяц акция протеста на КПП "Шегини - Медыка" была завершена.

Ключевым требованием автоперевозчиков Польши является отмена соглашения о либерализации транспортных перевозок между Украиной и ЕС (так называемого транспортного безвиза). По их мнению, действие этого соглашения приводит к обвалу тарифов на грузоперевозки и негативно влияет на европейский рынок транспортных услуг.

Блокада серьезно затронула аграрный экспорт Украины. В Еврокомиссии считали ситуацию на границе Польши и Украины недопустимой.