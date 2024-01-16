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Synopsys купит поставщика решений для инженерного анализа Ansys за $35 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американская Synopsys Inc. покупает поставщика решений для прикладного инженерного анализа с использованием технологий компьютерного моделирования Ansys Inc. за $35 млрд.

По условиям сделки акционеры Ansys получат за каждую бумагу компании по $197 и 0,3450 акции Synopsys. Акции Ansys оценены в $390,19, исходя из стоимости бумаг Synopsys на закрытие рынка 21 декабря 2023 года, то есть до момента появления в СМИ информации о планируемой сделке.

Как говорится в пресс-релизе Synopsys, акционерам Ansys будет принадлежать порядка 16,5% объединенной компании.

Сделка требует одобрения акционеров Ansys и регулирующих органов. Стороны рассчитывают закрыть ее в первом полугодии 2025 года.

Synopsys планирует профинансировать денежную составляющую сделки ($19 млрд) за счет имеющихся в распоряжении средств и выпуска долговых обязательств.

Слияние двух компаний позволит создать лидера в области решений для проектирования полупроводниковых электронных систем, отмечается в пресс-релизе.

Synopsys является разработчиком программного обеспечения для проектирования электроники.

Акции Synopsys прибавляют в цене 3,2% на предварительных торгах во вторник, Ansys – теряют 4%.

Synopsys Ansys
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