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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Инвесткомпания Thoma Bravo купит разработчика ПО Everbridge

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Thoma Bravo договорилась о покупке разработчика программного обеспечения для экстренных оповещений Everbridge Inc. в рамках сделки с оценкой стоимости на уровне $1,5 млрд и сделает его частным, говорится в пресс-релизе Everbridge.

Thoma Bravo выплатит по $28,6 за каждую акцию Everbridge. Расчеты будут проводиться денежными средствами.

Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2024 года. По ее условиям, Everbridge сможет до 29 февраля запрашивать альтернативные предложения о своей покупке от определенного круга третьих лиц.

Акции Everbridge подскочили в цене на 18,1%, до $28,1 за штуку, на предварительных торгах в понедельник.

Thoma Bravo Everbridge США
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