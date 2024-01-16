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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Премьер Венгрии заявил, что ЕС не должен помогать Киеву в ущерб своему бюджету

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Помощь ЕС Украине не должна вредить бюджету Евросоюза, заявил во вторник премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Если мы хотим помочь Украине, что, я думаю, делать нужно, то необходимо предоставлять помощь так, чтобы не наносить ущерб бюджету ЕС", - приводят западные СМИ слова Орбана с пресс-конференции в Будапеште.

"Но отдавать 50 млрд евро из бюджета ЕС заранее на четыре года - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что случится за четверть года", - подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, выделение любых финансовых средств для Украины нужно отделить от бюджета ЕС. В противном случае, уточнил премьер, Будапешт остановит процесс предоставления помощи Киеву.

Орбан выступал после встречи в венгерской столице с премьером Словакии Робертом Фицо, который в свою очередь заявил, что военного решения украинского конфликта нет.

СМИ напоминают, что Венгрия выступила против планов по предоставлению 50 млрд евро Киеву из бюджета ЕС. Лидеры союза собираются провести 1 февраля специальный саммит, на котором они обсудят этот вопрос.

Ранее во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что ЕС должен продолжать помощь Украине.

На прошлой неделе Совет ЕС объявил, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) одобрил частичный переговорный мандат по пакету помощи для Украины на 50 млрд евро, хотя Будапешт и не отказался от угрозы вновь применить право вето на специальном саммите ЕС 1 февраля, который предпримет новую попытку пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом многомиллиардной помощи Украине до 2027 года.

Портал Euractiv со своей стороны сообщал, что европейские дипломаты разработали компромиссное решение, которое сможет преодолеть блокаду Венгрией макрофинансовой помощи Украине до 2027 года. Венгрия, как пишет Euractiv, заявила, что сможет одобрить такое финансирование в случае, если пакет в 50 млрд евро будет разделен на четыре пакета по 12,5 млрд евро с ежегодным принятием решения по ним.

Орбан в декабре на декабрьском саммите ЕС 2023 года наложил вето на решение о выделении Украине 50 млрд евро в рамках пересматриваемого бюджета Евросоюза.

Венгрия ЕС Виктор Орбан Украина
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