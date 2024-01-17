Глава ЕК надеется на пересмотр бюджета до 2027 года с учетом помощи Киеву

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила необходимость пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы с учетом макрофинансовой помощи Украине и заявила, что уверена, что страны Евросоюза достигнут консенсуса по этому вопросу.

"Я полностью верю в то, что решение голосами 27 государств-членов возможно", - заявила глава ЕК 17 января на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, отметив, что речь идет о приоритетах, которые разделяют все страны ЕС.

"Последний Европейский совет (14-15 декабря 2023 года - ИФ) показал политическую волю поддерживать Украину столь долго, сколько будет необходимо. Для этого нам нужно, разумеется, достаточное финансирование. Мы предложили гарантировать стабильные условия существенного финансирования для Украины на четыре года, чтобы поддержать повседневное функционирование государства, стабилизировать экономику, приблизить эту страну к нашему союзу. Для всего этого требуется обновленный европейский бюджет", - сказала фон дер Ляйен.

Она объяснила, что пересмотр бюджета осуществляется не только для Украины. Речь идет также о поддержке конкурентоспособности ЕС, решении вопросов миграции, помощи Западным Балканам и солидарных средствах на случай природных катастроф, таких как лесные пожары или наводнения.

Предложение ЕК рассматривалось на декабрьском саммите ЕС, но было заблокировано Венгрией. Это предложение предусматривало выделение макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро в виде субсидий и кредитов. По завершении саммита глава ЕК заявила, что Еврокомиссия использует время, остающееся до нового Европейского совета, "чтобы обеспечить достижение действенного решения".

Совет ЕС объявил 10 января, что Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) одобрил частичный переговорный мандат по новому "инструменту для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины".

В коммюнике совета пояснялось, что "Украинский фонд объединит бюджетную помощь Украине со стороны ЕС в один единый инструмент, обеспечивая последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов".

В документе уточнялось, что "частичный переговорный мандат совета не включает вопросы, связанные с бюджетом, в частности, общий размер инструмента и долю грантов и кредитов", что будет зависеть от окончательного результата переговоров по пересмотру многолетнего финансового плана на 2021-2027 годы.

В Совете ЕС сообщили, что частичный переговорный мандат сохраняет основные составляющие предложения Европейской комиссии.

Внеочередной Европейский совет, который вернется к вопросу пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, назначен на 1 февраля.