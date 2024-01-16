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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Белом доме заявили, что не работают над новым пакетом военной помощи Киеву

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в настоящее время не работают над новым пакетом военной помощи Украине, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Предыдущий пакет помощи в области безопасности одобрили 27 декабря. (...) И он был последним. Прямо сейчас в работе нет нового пакета помощи, и нет никакого запланированного анонса новой помощи или поставок", - заявил Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что именно поэтому "весьма важно получить дополнительное финансирование для Украины, в рамках которого мы смогли бы продолжать поставлять помощь".

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В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля.

Конгрессмены-республиканцы сразу дали понять, что не допустят выделения этих средств, если администрация Байдена не пойдет им навстречу по ряду вопросов. Центральный из них, как считается, это принятие пакета мер по существенному усилению безопасности на границах США.

Таким образом, обе палаты американского Конгресса не смогли в прошлом году утвердить это финансирование. Сенаторы США от обеих партий пришли к выводу, что вопрос о выделении средств для дальнейшей помощи Украине придется решать уже в январе - после перерыва на рождественские и новогодние праздники. В палате представителей также пообещали вернуться к этой теме в 2024 году.

США Белый дом Джон Кирби Украина
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