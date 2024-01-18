Байден встретился с лидерами Конгресса по поводу выделения помощи Украине

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обсудил на встрече с лидерами Конгресса свою просьбу о выделении миллиардов долларов на финансирование Украины и другие меры национальной безопасности, сообщает Белый дом.

"На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства противовоздушной обороны и артиллерии (...) Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, Соединенных Штатов и всего мира", - говорится в сообщении.

Байден отметил, что "неспособность Конгресса действовать ставит под угрозу национальную безопасность США, альянс НАТО".

"Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать сильный сигнал о решимости США", - заявили в Белом доме.

В свою очередь, как сообщают американские СМИ, спикер палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с Байденом заявил, что ситуация на границе США для него остается главным приоритетом.

"Мы должны настаивать на том, чтобы граница была главным приоритетом", - отметил он.

Спикер выразил обеспокоенность перспективой бессрочных обязательств по отношению к Украине.

"Нам нужны ответы на вопросы о стратегии, о конечной цели", - сказал спикер.

Тем временем лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сообщил, что сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели нацбезопасности, включая помощь Украине.

"Я не знаю, что будет делать палата представителей, но то, над чем мы работаем, - это попытка получить от сената пакет, который будет касаться национальной безопасности и охраны границ (...)", - заявил Макконнелл.

В свою очередь, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что на встрече в Белом доме было "огромное внимание уделено Украине".

"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансы добиться этого в сенате больше, чем не добиться этого", - сказал он.

Как сообщают СМИ, эксперты по безопасности на встрече в Белом доме в среду проинформировали Джонсона и других лидеров Конгресса о тяжелой ситуации, с которой столкнулась Украина.

Среди присутствовавших были директор национальной разведки Аврил Хейнс и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.