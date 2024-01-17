Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден проведет встречу с лидерами Конгресса в Белом доме в среду, чтобы обсудить свою просьбу о выделении миллиардов долларов на финансирование Украины, Израиля и другие меры национальной безопасности, сообщает The Hill.

"Завтра президент примет лидеров Конгресса из сената и палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов и высокопоставленных членов в Белом доме, чтобы обсудить критическую важность его дополнительного запроса о национальной безопасности", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер меньшинства в палате Хаким Джеффрис.

Как отметила Жан-Пьер, двухпартийные переговоры продолжаются, и Белый дом считает, что переговоры "движутся в правильном направлении".

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил во вторник, что дополнительная помощь США Украине будет предоставлена в течение нескольких недель.

"Президент Байден абсолютно сосредоточен на этом. Мы стремимся добиться этого в ближайшие недели. И на самом деле, я продолжаю верить и выражаю уверенность в том, что мы, вы знаете, после многих перипетий, в конечном итоге достигнем этого", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля.

Конгрессмены-республиканцы сразу дали понять, что не допустят выделения этих средств, если администрация Байдена не пойдет им навстречу по ряду вопросов. Центральный из них, как считается, это принятие пакета мер по существенному усилению безопасности на границах США.

Таким образом, обе палаты американского Конгресса не смогли в прошлом году утвердить это финансирование. Сенаторы США от обеих партий пришли к выводу, что вопрос о выделении средств для дальнейшей помощи Украине придется решать уже в январе - после перерыва на рождественские и новогодние праздники. В палате представителей также пообещали вернуться к этой теме в 2024 году.