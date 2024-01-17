Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в Газу в обмен на лекарства заложникам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС согласовали доставку лекарств удерживаемым в секторе Газа заложникам в обмен на ввоз медикаментов и гуманитарной помощи для гражданского населения анклава, сообщил катарский МИД.

Отмечается, что договоренность достигнута при посредничестве Франции и Катара.

Медикаменты и гумпомощь будут отправлены из Дохи в среду в египетский Эль-Ариш двумя самолетами вооруженных сил Катара для дальнейшей транспортировки в Газу, сообщает дипведомство. Когда груз достигнет палестинского анклава, пока не ясно.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В ходе боев число жертв в секторе превысило 24,1 тыс. человек.