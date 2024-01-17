Катар и Франция договорились о передаче лекарств израильским заложникам ХАМАС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Катар и Франция заявили, что добились достижения соглашения между Израилем и ХАМАС, по которому группировка разрешит передать лекарства 45 израильским заложникам, захваченным 7 октября, передает АР.

Агентство отмечает, что это первая договоренность между воюющими сторонами с тех пор, как в конце ноября перестало действовать соглашение о прекращении огня и допуске гуманитарной помощи в Газу и обмен заложников на палестинских заключенных израильских тюрем.

Предполагается, что лекарства 17 января будут переданы Катаром египетской стороне, которая передаст их сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а те уже передадут их ХАМАС. Как заявили в Катаре, одновременно удалось договориться о дополнительных поставках лекарств и гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона уточняли, что роль французской стороны в достижении договоренности заключалась в том, что МИД Франции составил список необходимых препаратов, закупил их и передал Катару, пишет The Times of Israel.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили достигнутую договоренность и выразили признательность посредникам.

Предполагается, что из захваченных 7 октября заложников 132 остаются в сектора Газа, живые или мертвые. 105 заложников были возвращены в Израиль во время перемирия в ноябре, напоминает The Times of Israel.