США намерены вновь внести йеменских хуситов в список террористов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена намерена вернуть йеменских хуситов в список террористических организаций, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

"Ожидается, что администрация Байдена вскоре объявит о планах переименовать поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене в особо опасных глобальных террористов", - пишет агентство.

По данным неназваного американского чиновника, администрация США сделает заявление в среду.

Отмечается, что данный шаг будет предпринят в связи с тем, что хуситы совершили десятки нападений на коммерческие суда в Красном море, начиная с 7 октября 2023 года.

В феврале 2021 года власти США приняли решение исключить организацию "Ансар Алла", объединяющую йеменских хуситов, из списка зарубежных террористических организаций из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене.