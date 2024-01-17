Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

США намерены вновь внести йеменских хуситов в список террористов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена намерена вернуть йеменских хуситов в список террористических организаций, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

"Ожидается, что администрация Байдена вскоре объявит о планах переименовать поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене в особо опасных глобальных террористов", - пишет агентство.

По данным неназваного американского чиновника, администрация США сделает заявление в среду.

Отмечается, что данный шаг будет предпринят в связи с тем, что хуситы совершили десятки нападений на коммерческие суда в Красном море, начиная с 7 октября 2023 года.

В феврале 2021 года власти США приняли решение исключить организацию "Ансар Алла", объединяющую йеменских хуситов, из списка зарубежных террористических организаций из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене.

США Йемен хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон надеется, что ЕС станет "третьим полюсом" стабильности наряду с США и КНР

Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в Газу в обмен на лекарства заложникам

Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю

Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю

Хуситы повредили торговое судно в Красном море ракетным ударом

Путин заявил об инициативе в зоне СВО в руках российской армии

Shell приостановила все поставки через Красное море

В европейский список террористов внесен политический лидер ХАМАС Яхья Синвар

В европейский список террористов внесен политический лидер ХАМАС Яхья Синвар

Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Brent подорожала до $78,91 за баррель

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });