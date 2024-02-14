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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Хуситы пообещали активизировать атаки в случае признания их глобальными террористами

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили, что активизируют нападения на суда в Красном море, если решение Вашингтона о возвращении их группировки "Ансар Аллах" в Особый список глобальных террористов (SDGT) вступит в силу, сообщает EFE.

"Все, что последует за вступлением решения США в силу, будет еще хуже, чем ранее", - заявил на пресс-конференции представитель хуситов.

По его словам, с середины ноября хуситы совершили "в общей сложности нападения на 34 коммерческих судна у берегов Йемена", 17 из которых принадлежали Израилю или эксплуатировались им, 14 были американскими и еще 3 - британскими.

17 января 2023 года администрация США решила вернуть группировку йеменских хуситов "Ансар Аллах" в SDGT, из которого ее вывели в феврале 2021 года, так же как из списка иностранных террористических организаций (FTO). Новое решение вступит в силу 16 февраля.

На этот раз хуситов не стали относить к FTO. SDGT и FTO подразумевают экономические санкции, включая заморозку активов, однако FTO также вводит иммиграционные запреты в отношении всех членов организаций из списков и дает право применять санкции против тех, кто оказывает материальную поддержку этим организациям.

Хроника 17 декабря 2023 года – 14 февраля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США Йемен хуситы
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