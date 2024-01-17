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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Премьер Госсовета КНР заявил о стабильности отношений Китая с ЕС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен заявил, что в условиях турбулентности мировой обстановки отношения между Китаем и ЕС сохранили стабильность.

"Ли Цян сказал, что сегодняшний мир переплетен с потрясениями, и отношения Китая и ЕС сохранили стабильность. Это - результат совместных усилий двух сторон", - говорится в сообщении о встрече "на полях" форума в Давосе, размещенном на сайте правительства КНР.

Ли Цян добавил, что "Китай всегда рассматривал углубление отношений с Европой в качестве дипломатического приоритета".

Китайский премьер отметил, что Пекин готов сотрудничать с Европой в соответствии с принципами взаимопонимания и взаимоуважения при "надлежащем урегулировании разногласий, с тем чтобы еще больше укрепить стабильность, конструктивность, взаимность и глобальный характер отношений".

При этом Ли Цян призвал Брюссель "ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, чтобы обе стороны могли двигаться навстречу друг другу и способствовать более сбалансированному развитию торговли между Китаем и Евросоюзом".

"Есть надежда, что европейская сторона будет справедливой, уступчивой и прозрачной в экономических и торговых вопросах, правильно относиться к китайским компаниям и благоразумно проводить ограничительную экономическую и торговую политику"- подчеркнул премьер Госсовета КНР.

Госсовет КНР Ли Цян ЕС Урсула фон дер Ляйен
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