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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Ли Цян призвал Шольца ослабить ограничения на экспорт в Китай высокотехнологичной продукции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе переговоров с находящимся в Пекине с визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал ослабить ограничения на экспорт в Китай высокотехнологичной продукции и обеспечить благоприятные условия для деятельности в Германии китайских предприятий.

"Есть надежда, что Германия ослабит ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай и примет практические меры для обеспечения справедливой, прозрачной и недискриминационной деловой среды для финансируемых Китаем предприятий в Германии", - заявил Ли Цян, о чем говорится в сообщении МИД КНР об итогах переговоров.

Премьер отметил, что со своей стороны Китай готов импортировать больше высококачественной немецкой продукции и продолжит создавать лучшие условия для бизнеса для компаний из Германии и других стран, чтобы они могли инвестировать и процветать в Китае.

Ли Цян оценил китайско-германские отношения как "в целом стабильные", отметил, что "был достигнут прогресс в области диалога и сотрудничества.

В качестве возможных новых точек развития сотрудничества он назвал энергетические технологии, цифровую экономику, искусственный интеллект, расширение обмена кадрами, области культуры, спорта, образования и научных исследований.

При этом китайский премьер подчеркнул, что "решимость Китая расширять открытость на высоком уровне непоколебима".

Шольц находится в Китае с визитом.

Германия Китай Ли Цян
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