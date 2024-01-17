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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Военный вертолет упал на авиабазе в Бишкеке

По данным СМИ, в результате один человек погиб, семеро пострадали

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке в микрорайоне "Достук", сообщили в среду "Интерфаксу" в госпредприятии "Кыргызаэронавигация".

"Военный вертолет Ми-8 упал сегодня примерно в 11:00 (08:00 по московскому времени) на авиабазе "Фрунзе-1". О судьбе экипажа пока не известно", - сообщил представитель ведомства.

По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным.

Киргизские СМИ сообщают, что в результате крушения один человек погиб, семеро пострадали.

Бишкек Ми-8 Киргизия
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