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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Командир экипажа погиб при крушении военного вертолета в Киргизии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В результате крушения военного вертолета Ми-8 под Бишкеком погиб командир экипажа, десять человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Минобороны Киргизии.

По данным представителя пресс-службы, четыре человека находятся в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в состоянии средней тяжести, двое направлены в Национальный центр нейрохирургии.

Министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, находящийся на месте происшествия, сообщил журналистам, что погиб командир экипажа.

Специалисты изъяли черный ящик, возбуждено уголовное дело.

Ранее в госпредприятии "Кыргызаэронавигация" "Интерфаксу" подтвердили информацию о крушении военного вертолета Ми-8 около 11:00 (08:00 по московскому времени) недалеко от села Достук на авиабазе "Фрунзе-1".

В Минобороны позже сообщили, что в ходе проведения учебно-тренировочных полетов вертолет Сил воздушной обороны Кыргызстана произвел вынужденную жесткую посадку.

Бишкек Ми-8 Киргизия
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