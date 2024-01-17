Турция за 11 месяцев увеличила поставки рыбы в Россию на 10%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Турция за 11 месяцев 2023 года поставила в Россию рыбу на $300 млн, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За последние пять лет поставки в стоимостном выражении выросли почти в 3,5 раза, сообщает Рыбный союз со ссылкой на данные статистики Турции.

В частности, отгрузки в Россию мороженой радужной форели (микижи) за 11 месяцев составили 27 тысяч тонн (на 30% больше) на $149 млн (на уровне предыдущего года). Еще в 2019 году поставки этой рыбы не превышали 2 тысяч тонн (на $11 млн).

Импорт другой мороженой форели за январь-ноябрь снизился на 22%, до 5 тысяч тонн на $22 млн (на 16% меньше). За последние пять лет ее поставки выросли примерно в 1,7 раза, по стоимости - более чем на 40%.

Наибольшим спросом пользуется охлажденная форель: за 11 месяцев ее ввоз вырос в два раза, до 11 тысяч тонн на $66 млн (рост в 1,6 раза).

Импорт мороженой дорады за январь-ноябрь увеличился в 1,9 раза, до 5 тысяч тонн на $20 млн (рост в 1,6 раза). В то же время поставки этой рыбы в охлажденном виде снизились на 4%, до 2,7 тысячи тонн на $13 млн (на 6% меньше).

Снизился и импорт охлажденного сибаса. Он составил 2 тысячи тонн (на 7% меньше) на $13 млн (на 4% меньше). "В отличие от остальных ключевых турецких рыбных товаров поставки охлажденного сибаса с 2019 года, когда они достигали 4 тысяч тонн (на $16 млн), последовательно снижаются. Этот тренд можно объяснить подорожанием охлажденного сибаса (в 2019 году он стоил в среднем $4 за кг, в 2023-м - $6,4), а также ослаблением курса рубля к доллару", - говорится в сообщении.

Ввоз мороженого сибаса вырос в 1,5 раза, до 1,5 тысяч тонн на $6,8 млн (рост на 23%). За последние пять лет его поставки демонстрируют волнообразную динамику, отмечают эксперты.