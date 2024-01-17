Росрыболовство не исключило повышения пошлин на импорт рыбы при необходимости

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Росрыболовство при необходимости может вернуться к идее повышения пошлин на импорт рыбы в Россию, но сейчас такой необходимости нет, поскольку ситуация на рынке сбалансирована, считает глава ведомства Илья Шестаков. Он сказал об этом на совещании президента с членами правительства.

"В целом считаем, что ситуация на рынке сбалансированная, увеличение импортных пошлин в настоящее время считаем нецелесообразным. Это может привести к росту стоимости рыбы на прилавках. Но вместе с этим продолжаем мониторить ситуацию и в случае необходимости будем выходить с предложением", - заявил Шестаков.

В последнее время представители рыбоперерабтывающей отрасли и бизнес-объединения высказывались за повышение пошлин на импорт рыбы. Однако на встрече с бизнесменами Хабаровского края 11 января президент Владимир Путин заявил, что "резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить".

По словам Шестакова, в 2023 году Россия импортировала более 600 тысяч тонн рыбы, это продукция, которую в России не добывают либо добывают в недостаточном объеме. "Это позволяет нам обеспечить ассортимент рыбной продукции на внутреннем рынке", - сказал глава Росрыболовства.

В 2023 году российские рыбаки добыли более 5,3 млн тонн рыбы (4,9 млн тонн в 2022 году). Это лучший показатель за последние 30 лет, подчеркнул Шестаков.

"Динамика цен на рыбную продукцию сейчас разнонаправленная. По некоторым видам мы даже наблюдаем снижение стоимости. В среднем за 2023 год наблюдался рост в пределах 9%. Изменение цены сильно зависит от региона, вида рыбы и района промысла", - сказал он.

Говоря об отправках рыбы с Дальнего Востока в центр страны, глава Росрыболовства сообщил, что субсидирование железнодорожного тарифа (действует на доставки минтая) позволило увеличить объемы перевозки. "Отправка шла динамично, никаких сложностей с загрузкой холодильников на Дальнем Востоке не наблюдали", - сказал он.

Шестаков также сообщил, что сейчас Росрыболовство и Минсельхоз готовят план мероприятий по повышению объемов потребления рыбы в России и ближайшее время представят его на утверждение.