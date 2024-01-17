Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин находится в больнице после плановой операции на брюшной полости, ее выпишут приблизительно через две недели, сообщил в среду Кенсингтонский дворец.

"Ее Высочество принцессу Уэльскую госпитализировали вчера для проведения плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, ожидается, что принцесса пробудет в больнице 10-14 дней, а затем вернется домой, где продолжит восстановление", - говорится в заявлении дворца.

При этом отмечается, что, согласно медицинским рекомендациям, супруга принца Уэльского Уильяма, вероятно, вернется к выполнению своих обязанностей только после Пасхи, которая выпадает в этом году на 31 марта.

Принцесса Кэтрин пожелала, чтобы ее личные медицинские данные оставались конфиденциальными, говорится в заявлении.