Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Британский король Карл III проходит лечение из-за увеличенной простаты

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы, сообщила в среду канцелярия Букингемского дворца.

"Король обратился за лечением увеличения предстательной железы, как и тысячи других мужчин ежегодно. Никаких осложнений у Его Величества нет, на следующей неделе он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что публичные мероприятия с участием короля отложат на короткий срок, пока он будет восстанавливаться.

Ранее также стало известно, что невестка короля принцесса Уэльская Кэтрин находится в больнице после плановой операции на брюшной полости, ее выпишут приблизительно через две недели.

Карл III Букингемский дворец Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иране заявили, что не поставляли РФ дроны и ракеты для применения на Украине

Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости

Принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости

Решение властей Финляндии о закрытии границы с РФ обжаловали в суде

Решение властей Финляндии о закрытии границы с РФ обжаловали в суде
Операция США и союзников против хуситов

Власти Йемена просят США продолжить удары по позициям мятежников-хуситов

Пакистан отзывает посла из Ирана после ракетного удара

Пакистан отзывает посла из Ирана после ракетного удара

В Молдавии хотят ужесточить условия предоставления гражданства иностранцам

Гутерриш призвал реформировать международные институты

Гутерриш призвал реформировать международные институты

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });