Британский король Карл III проходит лечение из-за увеличенной простаты

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы, сообщила в среду канцелярия Букингемского дворца.

"Король обратился за лечением увеличения предстательной железы, как и тысячи других мужчин ежегодно. Никаких осложнений у Его Величества нет, на следующей неделе он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры", - говорится в заявлении.

Отмечается, что публичные мероприятия с участием короля отложат на короткий срок, пока он будет восстанавливаться.

Ранее также стало известно, что невестка короля принцесса Уэльская Кэтрин находится в больнице после плановой операции на брюшной полости, ее выпишут приблизительно через две недели.