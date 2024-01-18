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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В МИД РФ не ожидают контактов Лаврова с Блинкеном на "полях" мероприятий в США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не предполагает, что в Нью-Йорке на "полях" мероприятий по линии ООН могут состояться контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова с его американским коллегой Энтони Блинкеном.

"С учетом того, как этот вопрос смотрится в силу глубоко враждебной политики в отношении России, проводимой США в последнее время, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг.

"Я вообще не в курсе, есть ли у господина Блинкена планы быть в Нью-Йорке в этой связи. Мы не имеем такой информации", - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров 22-24 января планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом Россией заседании СБ ООН по украинской проблематике.

МИД РФ ООН США Сергей Лавров Энтони Блинкен
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