Рождаемость в Эстонии упала до исторического минимума

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Эстонии в 2023 году родился 10 721 ребенок, что является самым низким показателем рождаемости с 1919 года, когда началось ведение и публикация статистических данных.

"Впервые число рождений опустилось ниже 11 тыс. Прошлогодний показатель также оказался ниже рождаемости в 2022 году, которая пока была самой низкой за последние сто лет", - сообщил в четверг департамент статистики, обнародовав предварительные данные численности населения за 2023 год.

В целом население Эстонии на 1 января этого года составляло 1 366 491 человек, что на 607 человек больше, чем год назад. Рост численности населения произошел за счет положительного сальдо миграции.

Согласно зарегистрированной миграции, в прошлом году в Эстонию прибыли 20 209 человек, а покинули ее 14 491 человек, т.е. положительное миграционное сальдо составило 5 718 человек; 11 529 человек или 57%, всех мигрантов имели украинское гражданство.

По сравнению с 2022 годом количество мигрантов с украинским гражданством сократилось на 21 688 человек. Хотя количество иммигрировавших граждан Украины по сравнению с 2022 годом в три раза меньше, оно все же значительно больше, чем до начала военных действий на Украине (2 374 человека в 2020 г. и 3 047 человек в 2021 г.). По предварительным данным, Эстонию покинули 6 515 граждан Украины.

Из числа граждан Эстонии страну покинул 4 451 человек, обратно вернулись 2 865 граждан.

Департамент статистики опубликует уточненную численность населения 14 мая.