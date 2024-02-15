Путин назвал условие для сохранения населяющих Россию этносов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку это способ сохранить народы России и развивать страну, заявил президент Владимир Путин, общаясь с рабочими "Уралвагонзавода".

"Все, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи, - сказал он. - Если мы хотим сохраниться как этнос - ну, или как этносы, населяющие Россию, - должно быть, как минимум, два ребенка".

"Два человека производят двух детей, количество людей остается прежним, не уменьшается, - продолжил он. - Если один ребенок - уменьшается количество".

"А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка", - заключил Путин.

Одна из участниц встречи отметила, что во многих зарубежных странах сейчас обесценивается семья и традиционные ценности.

"Да там уже и семей-то скоро не будет", - в шутку заметил президент.