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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с сентября 2022 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 16 тыс. до 187 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель с сентября 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 207 тыс., по данным Trading Economics. Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали подъем до 205 тыс.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 203,25 тыс. с пересмотренных 208 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие американцев за неделю, завершившуюся 6 января, уменьшилось до 1,806 млн с пересмотренных 1,832 млн неделей ранее. Показатель обновил минимум с прошлого октября.

Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя до 1,845 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,834 млн.

США
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