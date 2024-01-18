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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Доходность 10-летних госбондов США достигла месячного пика

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США слабо выросла в четверг на статданных по рынку труда, однако этого хватило для обновления максимума с середины декабря прошлого года.

Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 0,4 базисного пункта (б.п.), составив 4,112%. Показатель для 2-летних бумаг опустился на 2,1 б.п. и составил 4,342%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 16 тыс. до 187 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель с сентября 2022 года.

Тем временем количество продолжающих получать пособие американцев за неделю, завершившуюся 6 января, уменьшилось до 1,806 млн, обновив минимум с прошлого октября.

Сильные статданные снижают вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Сейчас участники рынка оценивают шансы на снижение ключевой ставки на мартовском заседании Федрезерва примерно в 60%, тогда как в начале года оценки доходили до 90%.

США
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