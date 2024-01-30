Доходность госбондов США снижается в ожидании решения Федрезерва

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США умеренно снижается во вторник, инвесторы ждут итогов первого в 2024 году заседания Федеральной резервной системы.

Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов на 2,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,056%. Показатель для 2-летних бумаг снизился на 2,1 б.п. и составил 4,308%, для облигаций с погашением через 30 лет - на 3,1 б.п., до 4,286%.

Двухдневное заседание ФРС начнется 30 января, его итоги станут известны 31 января в 22:00 по Москве. Участники рынка и экономисты в целом уверены, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%, и будут внимательно следить за изменениями формулировок в пресс-релизе и заявлениями главы ЦБ Джерома Пауэлла.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте в 47,6%, тогда как еще месяц назад такая вероятность оценивалась в 88,5%. Это объясняется ускорением инфляции и более сильными, чем ожидалось, данными об экономическом росте.

Как написали аналитики Bank of America под руководством Майкла Гапена, недавние комментарии представителей Федрезерва говорят о том, что руководство регулятора в целом довольно ситуацией в экономике и прогрессом в деле замедления инфляции. Это может быть аргументом в пользу снижения ставки на следующем заседании, однако сигнала такого они подавать не будут.

"Федрезерву нужно выиграть время для того, чтобы ознакомиться с новыми данными", - говорится в аналитической записке BofA.