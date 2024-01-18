Глава Минобороны Израиля допустил ухудшение ситуации на границе с Ливаном

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Израилю надо принимать в расчет возможность серьезной дестабилизации обстановки на границе с Ливаном, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант в четверг .

"Израиль должен учитывать вероятность ухудшения обстановки с безопасностью на севере", - приводит его слова The Times of Israel.

"Если такое случится, мы заставим заплатить серьезную цену движение "Хезболла" и Ливан, но жертвы будут и здесь", - продолжил он.

Он отметил, что Израиль добивается возвращения 80 тыс. перемещенных лиц обратно на север Израиля дипломатическим путем, но если этот вариант не сработает, израильтянам потребуется "создать такие условия в сфере безопасности, которые дадут людям возможность вернуться".

Также Галлант заявил, что группировка ХАМАС слабеет, у нее нет материальных запасов и людских резервов, она не контролирует ситуацию.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе. Однако накануне начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что вероятность полномасштабной военной операции в Ливане на данный момент стала на порядок выше.

Продвижение ЦАХАЛ в Хан-Юнисе

Тем временем израильские войска продолжают продвигаться в Хан-Юнисе – крупнейшем городе юга сектора Газы; жители сообщают о сильных бомбардировках северных и восточных кварталов и впервые – западных. По данным западных СМИ, палестинские бойцы продолжают сопротивление по всей Газе, в том числе в наиболее опустошенных районах, и запуск реактивных снарядов по Израилю.

В организации "Врачи без границ", чей персонал находится в больнице "Нассер" - крупнейшей в Хан-Юнисе - заявляют, что пациенты и перемещенные лица, укрывавшиеся там, бегут, напуганные близостью боев. Израильские власти ранее обвиняли ХАМАС в действиях его бойцов с территории больничного комплекса "Нассер". Эти утверждения медперсонал отрицает. Две трети медицинских учреждений в анклаве, включая все на севере сектора, прекратили работу, остальные функционируют частично.

Почти все население Газы, спасающееся от боевых действий, теперь сконцентрировано либо в Рафахе на границе с Египтом, либо в Дейр-эль-Балахе. Израильские власти пока не прояснили, будет ли ЦАХАЛ штурмовать эти города.

Израиль ранее согласовал с группировкой ХАМАС доставку лекарств для заложников в обмен на разрешение ввезти медикаменты и гуманитарную помощь гражданам на территории анклава. Однако в анклаве уже более шести суток не работают интернет и связь. Представитель МИД Катара – страны, которая вместе с Францией предоставила медикаменты – Маджед аль-Ансари сказал, что из-за проблем со связью трудно подтвердить доставку этих грузов.

Уничтожение промышленной зоны ХАМАС

В ЦАХАЛ тем временем объявили, что закончили уничтожение главной промышленной зоны по производству вооружений и реактивных снарядов для ХАМАС в центральной Газе. В частности, военные подорвали подземные сооружения, где располагались некоторые такие предприятия. Часть сооружений находилось в районе Бурейджа, другие – в Аль-Магази и между Бурейджем и Нусейратом.

Также военные продолжают длящуюся более полутора суток контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан в лагере палестинских беженцев Тулькарм. В ЦАХАЛ отметили, что обезвредили десятки взрывных устройств, заложенных у дорог, обыскали сотни строений, конфисковали оружие и уничтожили лабораторию взрывчатых веществ. В перестрелках убиты восемь палестинцев, еще 15 задержаны. В ходе ночных рейдов в других районах Западного берега израильтяне задержали еще 21 человека.

Атаки хуситов и сбои в перевозках

После событий 7 октября и начала операции ЦАХАЛ в Газе ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море, за чем последовали авиаудары США и Великобритании. После четвертой серии ударов США лидер группировки хуситов "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси заверил, что обстрелы объектов мятежников в Йемене не повлияли на их военный потенциал.

Атаки хуситов затрагивают морские трассы, на которые приходится 15% международного морского трафика, здесь проходит важнейший путь между Европой и Азией. Кружной маршрут через мыс Доброй Надежды удлиняет плавание еще на 10 - 14 дней по сравнению с путем через Красное море и Суэцкий канал. При этом ВМС западных стран также советовали держаться подальше от этой зоны, что затронуло 2,3 тыс. судов, везущих нефть, газ, зерно, уголь, металлы, промышленные товары.

В администрации Суэцкого канала на прошлой неделе сообщили, что количество судов, проходящих через него, упало на 40% за первые 11 дней января; как отмечают западные СМИ, это серьезный удар по и без того нестабильной экономике Египта. По информации Всемирной торговой организации, поставки пшеницы через канал также снизились на 40%. Обеспокоены и администрации портов в Италии и Франции, поскольку суда теперь могут избегать основной маршрут через Средиземное море. Вместе с тем изменение путей судов повысило спрос на топливо для дозаправки в ряде других портов – от Маврикия и ЮАР до Канарских островов.

Агентство Bloomberg отмечает, что хаос в регионе нарушил перевозки нефти из Саудовской Аравии и Ирака. 6 млн баррелей нефти из Ирака - основного ближневосточного поставщика для Европы - пришлось отправить по альтернативному маршруту. Направлять суда через Красное море не желают поставщики газа, в том числе Катар с его сжиженным природным газом.

Согласно собранным Bloomberg данным, с пятницы по понедельник 114 судов - танкеры, сухогрузы и контейнеровозы - прошли через Баб-эль-Мандебский пролив. За аналогичный период декабря пролив прошли 272 судна.