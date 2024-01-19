Арабские страны договорились с США о мирном плане для Газы

Израиль на этот план не согласится, считают источники Bloomberg

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания непублично подготовили план урегулирования ситуации вокруг Газы и обустройства послевоенной Газы, заручились поддержкой США, однако нынешнее правительство Израиля не согласится с ним, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Два собеседника агентства высказали личное мнение, что Израиль не согласится на это соглашение до тех пор, пока правое правительство премьера Биньямину Нетаньяху остается у власти.

По информации источников, речь идет о наиболее проработанном на данный момент проекте решения ближневосточных проблем. Пять арабских стран готовы предложить помощь в урегулировании при условии, что Израиль будет работать над созданием палестинского государства. Одновременно с тем Саудовская Аравия согласится признать Израиль.

Неназванные представители властей исламских стран пояснили агентству, что их предложения передал израильской стороне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе турне по региону ранее в январе. Вместе с тем правительства этих стран находятся в постоянном диалоге между собой, а также с Израилем.

Также арабские страны выражали готовность тренировать палестинские силы безопасности, чтобы они могли контролировать сектор Газа. США также, по-видимому, настаивали, что Израиль после конца операции в Газе дал бы палестинцам возможность управлять Газой. Однако арабские чиновники заявляли Bloomberg, как и раньше Израилю, что они не хотят инвестировать значительные средства в восстановление Газы без гарантий того, что разрушения в анклаве не повторяться.

По данным агентства, арабские страны также поддержали требования США и Израиля реформировать Палестинскую национальную администрацию, которую многие считают коррумпированной и неэффективной.

Госдеп США, власти Саудовской Аравии, Катара, Иордании и Израиля не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.