Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Арабские страны договорились с США о мирном плане для Газы

Израиль на этот план не согласится, считают источники Bloomberg

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания непублично подготовили план урегулирования ситуации вокруг Газы и обустройства послевоенной Газы, заручились поддержкой США, однако нынешнее правительство Израиля не согласится с ним, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

В миреБлинкен назвал атаки ХАМАС и "Хезболлы" помехой для создания Палестинского государстваЧитать подробнее

Два собеседника агентства высказали личное мнение, что Израиль не согласится на это соглашение до тех пор, пока правое правительство премьера Биньямину Нетаньяху остается у власти.

По информации источников, речь идет о наиболее проработанном на данный момент проекте решения ближневосточных проблем. Пять арабских стран готовы предложить помощь в урегулировании при условии, что Израиль будет работать над созданием палестинского государства. Одновременно с тем Саудовская Аравия согласится признать Израиль.

Неназванные представители властей исламских стран пояснили агентству, что их предложения передал израильской стороне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе турне по региону ранее в январе. Вместе с тем правительства этих стран находятся в постоянном диалоге между собой, а также с Израилем.

Также арабские страны выражали готовность тренировать палестинские силы безопасности, чтобы они могли контролировать сектор Газа. США также, по-видимому, настаивали, что Израиль после конца операции в Газе дал бы палестинцам возможность управлять Газой. Однако арабские чиновники заявляли Bloomberg, как и раньше Израилю, что они не хотят инвестировать значительные средства в восстановление Газы без гарантий того, что разрушения в анклаве не повторяться.

По данным агентства, арабские страны также поддержали требования США и Израиля реформировать Палестинскую национальную администрацию, которую многие считают коррумпированной и неэффективной.

Госдеп США, власти Саудовской Аравии, Катара, Иордании и Израиля не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Египет Израиль Иордания Катар ОАЭ США Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Бельгия присоединится к операции ЕС в Красном море против хуситов

Бельгия присоединится к операции ЕС в Красном море против хуситов
Операция США и союзников против хуситов

Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Абхазия попросит Госдуму помочь в борьбе с монополией в поставках нефтепродуктов

Индонезия вслед за ЮАР собралась подать в суд ООН иск против Израиля

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

Казахстан с 1 марта перейдет на единое время

Что случилось этой ночью: пятница, 19 января

Уолл-стрит выросла на фоне подорожания акций IT-компаний

Уолл-стрит выросла на фоне подорожания акций IT-компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });