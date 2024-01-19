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Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами стартовал к МКС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon с космическими туристами на борту в пятницу по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы Axiom, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 16:49 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 00:49 по Москве).

В состав экипажа корабля входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы, который станет первым астронавтом в истории Турции.

Стыковка корабля Crew Dragon с МКС планируется в пятницу в 05:13 по времени Восточного побережья США (в 13:15 по Москве).

В рамках третьей миссии Axiom (Ax-3) экипаж из четырех человек будет находиться на МКС около двух недель, в течение которых они будет работать вместе с действующим экипажем станции. Туристы проведут на ее борту 30 научных экспериментов.

После завершения миссии на МКС корабль с туристами должен будет совершить приводнение в Атлантике.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полет экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Axiom Crew Dragon Falcon 9 SpaceX МКС
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