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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Что случилось этой ночью: пятница, 19 января

Корабль с туристами стартовал к МКС, хуситы атаковали американский танкер, Нетаньяху отверг идею палестинской государственности

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами стартовал к МКС. Экипаж из четырех человек будет находиться на станции около двух недель.

- Сенат и Палата представителей США одобрили законопроект о продлении финансирования правительства до марта. Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

- Хуситы атаковали американский танкер в Аденском заливе. Президент Байден пообещал продолжать операцию в Красном море.

- Рейс Москва-Кемерово вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности. Пассажиров забрал резервный борт.

- Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он заявил, что довел свою позицию до США.

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