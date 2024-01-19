Что случилось этой ночью: пятница, 19 января

Корабль с туристами стартовал к МКС, хуситы атаковали американский танкер, Нетаньяху отверг идею палестинской государственности

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами стартовал к МКС. Экипаж из четырех человек будет находиться на станции около двух недель.

- Сенат и Палата представителей США одобрили законопроект о продлении финансирования правительства до марта. Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

- Хуситы атаковали американский танкер в Аденском заливе. Президент Байден пообещал продолжать операцию в Красном море.

- Рейс Москва-Кемерово вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности. Пассажиров забрал резервный борт.

- Нетаньяху отверг идею палестинской государственности. Он заявил, что довел свою позицию до США.