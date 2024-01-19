Палата представителей США приняла законопроект о продлении финансирования правительства до марта

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США в четверг одобрила законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы, свидетельствуют результаты голосования.

Палата приняла резолюцию 314 голосами "за", "против" высказались 108 законодателей.

Теперь законопроект поступает на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее резолюцию одобрил сенат США, ее поддержали 77 сенаторов, 18 выступили против, объявила сенатор-демократ Лафонза Батлер.

Накануне американские сенаторы 68 голосами против 13 согласились поставить на голосование законопроект о новом продлении срока временного финансирования.

Ранее в этом месяце лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Майк Джонсон договорились принять двухступенчатый план по продлению временного финансирования правительства до 1 и 8 марта.

В ноябре прошлого года президент США Джо Байден подписал законопроект о временном поэтапном финансировании правительства. На первом этапе до 19 января предусмотрены ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который продлен до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но в то же время не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

Ранее Конгресс США достиг соглашения о максимальных расходах на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года на уровне $1,59 трлн. Из них на оборону предлагается выделить $886 млрд, на прочие расходы - $704 млрд.

Тем не менее республиканцы и демократы пока не могут прийти к соглашению по расходам на укрепление южных границ, от чего зависит одобрение нового пакета военной помощи Киеву, запрошенному Байденом, обращают внимание СМИ.