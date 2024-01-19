Американский лунный корабль Peregrine сгорел над Тихим океаном

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вышедший из строя американский частный лунный посадочный модуль Peregrine в районе полночи с четверга на пятницу по московскому времени вошел в плотные слои атмосферы Земли и сгорел над Тихим океаном, сообщает телерадиокомпания BBC.

"Станция слежения в столице Австралии Канберре подтвердила потерю сигнала с Peregrine в 20:59 по Гринвичу (в 23:59 по Москве)", - сообщила BBC.

Ранее компания-разработчик Astrobotic Technology сообщала, что модуль после вхождения в плотные слои атмосферы в полночь с четверга на пятницу по московскому времени должен сгореть над юго-западной частью Тихого океана в районе моря Фиджи.

При этом указывалось, что компания Astrobotic направила космический корабль Peregrine для безопасного и контролируемого возвращения на Землю. Специалисты компании совместно NASA постоянно отслеживали траекторию полета. Были выполнены необходимые процедуры, чтобы свести к минимуму риск попадания обломков на землю.

Неудавшаяся американская частная лунная миссия пробыла в космосе более 10 дней.

Лунный посадочный модуль Peregrine был запущен на орбиту 8 января с помощью ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA). В тот же день Astrobotic Technology сообщила об отказе двигательной системы, утечки топлива и угрозе срыва прилунения, намеченного на 23 февраля.

Peregrine должен был стать первым коммерческим лунным посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну, более чем за 50 лет.