Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат
Лунный посадочный модуль Nova-C
Фото: Brett Coomer/Houston Chronicle via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Запуск к Луне нового американского посадочного аппарата Nova-C планируется осуществить не ранее середины февраля, сообщило NASA.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Лунный посадочный модуль, созданный компанией Intuitive Machines, в конце февраля должен будет совершить посадку в 300 км от Южного полюса Луны.

В случае успешной миссии Nova-C станет первым частным американским аппаратом, осуществившем посадку на Луне.

В январе американский частный лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic Technology из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Неудавшаяся американская частная лунная миссия пробыла в космосе более 10 дней. Космический аппарат в результате был направлен к Земле, где 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.

Peregrine должен был стать первым коммерческим лунным посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну, более чем за 50 лет.

NASA США космос Луна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Эсминец США сбил две ракеты хуситов близ двух судов

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

Кабмин Венгрии призывает парламент быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции

Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции
Операция США и союзников против хуситов

Власти Китая принимают усилия для деэскалации обстановки в Красном море

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Глава МИД Молдавии уходит в отставку

Глава МИД Молдавии уходит в отставку

Трамп победил на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире

Трамп победил на праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });