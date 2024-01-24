США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

Лунный посадочный модуль Nova-C Фото: Brett Coomer/Houston Chronicle via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Запуск к Луне нового американского посадочного аппарата Nova-C планируется осуществить не ранее середины февраля, сообщило NASA.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Лунный посадочный модуль, созданный компанией Intuitive Machines, в конце февраля должен будет совершить посадку в 300 км от Южного полюса Луны.

В случае успешной миссии Nova-C станет первым частным американским аппаратом, осуществившем посадку на Луне.

В январе американский частный лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic Technology из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Неудавшаяся американская частная лунная миссия пробыла в космосе более 10 дней. Космический аппарат в результате был направлен к Земле, где 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.

Peregrine должен был стать первым коммерческим лунным посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну, более чем за 50 лет.