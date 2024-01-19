Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости создания новой Конституции страны.

"Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не конституционных изменений, а новой Конституции", - сказал Пашинян на встрече с сотрудниками министерства юстиции страны в пятницу.

При этом он отметил, что парламентская форма правления страной, "учитывая наши демократические устремления и стратегии, самая удобная для Армении".

"Армения должна иметь Конституцию, которая будет принята народом в результате бесспорного голосования. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - сказал Пашинян.

Он отметил, что необходимо настроиться на эту работу, поскольку "деятельность юридического сообщества с точки зрения обеспечения внешней безопасности Армении в предстоящем времени очевидным образом" активизируется.

Пашинян заявил, что Минюст вовлечен в работу комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, и в условиях меняющегося региона "краеугольным камнем обеспечения безопасности Армении является легитимность".

"Наша задача, чтобы Республика Армения состоялась на своей международно признанной территории в качестве суверенного, правового, демократического и социального государства", - сказал он.