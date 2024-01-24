В Ереване сообщили, что Баку поднимал вопрос о Декларации о независимости Армении, где упоминается Карабах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении сообщил, что Азербайджан считает проблематичным наличие в Конституции республики ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах.

"Они поднимали этот вопрос, говорили, что, да, это проблема. Они представили правовые вопросы. Мы тоже, соответственно, посчитали проблематичными имеющиеся у них формулировки", - сказал Мирзоян армянской службе радиостанции "Свобода" (признана СМИ-иноагентом в РФ), отвечая на вопрос, заявлял ли когда-либо Баку в процессе мирных переговоров о проблематичности ссылки на Декларацию о независимости.

При этом, Мирзоян заявил, что в проекте соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном Баку не выдвигал требований по вопросу Конституции Армении.

"В проекте соглашения о мире нет положения о Конституции Армении. Да, в общем мирном процессе стороны видят правовые проблемы друг у друга и дают объяснения. Такие обсуждения еще будут. Что касается нашей Конституции, то она, кроме решения внутренних вопросов, имеет более широкое значение и может влиять на региональные отношения и отношения Армении и мира. Но требования или текста по части Конституции в проекте соглашения о мире нет", - отметил глава МИД Армении.

19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции. "Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не в конституционных изменениях, а новой Конституции. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - сказал Пашинян.

В преамбуле действующей Конституции содержится ссылка на Декларацию о независимости Армении, в которой республика провозглашается, "осознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

В оппозиции Армении заявление Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции посчитали стремлением выполнить требования Азербайджана.

"Высказанные нами опасения по поводу логики текущего переговорного процесса и выполнения условий Азербайджана, к сожалению, подтверждаются заявлениями Никола Пашиняна относительно необходимости новой Конституции", - отметили депутаты оппозиционной парламентской фракции "Армения" Гегам Манукян, Анна Григорян, Кристине Варданян и Артур Хачатрян.

Новая Конституция принимается путем референдума. За ее принятие должны проголосовать более половины участников референдума.