Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В Ереване сообщили, что Баку поднимал вопрос о Декларации о независимости Армении, где упоминается Карабах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении сообщил, что Азербайджан считает проблематичным наличие в Конституции республики ссылки на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах.

"Они поднимали этот вопрос, говорили, что, да, это проблема. Они представили правовые вопросы. Мы тоже, соответственно, посчитали проблематичными имеющиеся у них формулировки", - сказал Мирзоян армянской службе радиостанции "Свобода" (признана СМИ-иноагентом в РФ), отвечая на вопрос, заявлял ли когда-либо Баку в процессе мирных переговоров о проблематичности ссылки на Декларацию о независимости.

При этом, Мирзоян заявил, что в проекте соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном Баку не выдвигал требований по вопросу Конституции Армении.

"В проекте соглашения о мире нет положения о Конституции Армении. Да, в общем мирном процессе стороны видят правовые проблемы друг у друга и дают объяснения. Такие обсуждения еще будут. Что касается нашей Конституции, то она, кроме решения внутренних вопросов, имеет более широкое значение и может влиять на региональные отношения и отношения Армении и мира. Но требования или текста по части Конституции в проекте соглашения о мире нет", - отметил глава МИД Армении.

19 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции. "Республика Армения нуждается в новой Конституции. Не в конституционных изменениях, а новой Конституции. Мы должны иметь Конституцию, которая сделает республику Армения более конкурентоспособной и более жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - сказал Пашинян.

В преамбуле действующей Конституции содержится ссылка на Декларацию о независимости Армении, в которой республика провозглашается, "осознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

В оппозиции Армении заявление Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции посчитали стремлением выполнить требования Азербайджана.

"Высказанные нами опасения по поводу логики текущего переговорного процесса и выполнения условий Азербайджана, к сожалению, подтверждаются заявлениями Никола Пашиняна относительно необходимости новой Конституции", - отметили депутаты оппозиционной парламентской фракции "Армения" Гегам Манукян, Анна Григорян, Кристине Варданян и Артур Хачатрян.

Новая Конституция принимается путем референдума. За ее принятие должны проголосовать более половины участников референдума.

Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 90% французов поддерживают протестное движение сельхозпроизводителей

Операция США и союзников против хуситов

Эсминец США сбил две ракеты хуситов близ двух судов

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

США планируют в феврале запустить к Луне новый посадочный аппарат

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

FT сообщает, что санкции ЕС не будут включать запрет на поставки алюминия из РФ

Кабмин Венгрии призывает парламент быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции

Акции протеста фермеров пройдут в 85 департаментах Франции
Операция США и союзников против хуситов

Власти Китая принимают усилия для деэскалации обстановки в Красном море

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });