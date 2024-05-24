Прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 27,9% в январе-апреле

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-апреле сократился на 27,9% в годовом исчислении и составил 360,2 млрд юаней ($49,7 млрд), по данным Министерства торговли страны.

В том числе в прошлом месяце ПИИ составили 58,5 млрд юаней, что стало минимальным показателем с ноября. Показатель упал на 36% за год и на 32% за месяц.

В январе-апреле около 12,7% от общего объема инвестиций пришлось на высокотехнологичный сектор КНР.

Объем ПИИ по итогам 2023 года снизился на 8% и составил 1,13 трлн юаней.