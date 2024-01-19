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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Страны Балтии создадут единую зону обороны на границе с Россией и Белоруссией

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы утвердили планы создания единой буферной зоны обороны стран Балтии на границе с Россией и Белоруссией.

"Министры обороны подписали сегодня в Риге соглашение, согласно которому в ближайшие годы на границах Эстонии, Латвии и Литвы появится оборонительная зона, состоящая из различных объектов обороны, целью которой является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы", - сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur), "проект создания Балтийской оборонной зоны тщательно продуман и его необходимость вызвана ситуацией с безопасностью".

Он отметил, что концепция создания объектов обороны основана на достигнутом на Мадридском саммите НАТО соглашении о том, что союзники должны быть защищены "с первого метра" и на основании новых планов обороны региона.

По словам министра, в мирное время в зоне обороны не будут размещаться ни взрывчатые вещества, ни колючая проволока, ни другие заграждения. Будет создана сеть точек поддержки и линий распределения. Вся деятельность будет осуществляться в сотрудничестве и по договоренности с местными общинами и с владельцами земель.

Министры обороны также подписали декларацию о намерениях по созданию единой системы использования реактивных систем залпового огня HIMARS, соглашение о сотрудничестве на время ремонта взлетно-посадочной полосы на эстонской авиабазе Эмари, предусматривающего передислокацию базирующихся там самолетов на латвийскую авиабазу Лиелварде (Lielvarde).

Эстония Литва Латвия Белоруссия
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