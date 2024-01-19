Эстония установит до 600 оборонительных бункеров близ границы с Россией

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Эстония в приграничных с Россией районах установит до 600 оборонительных бункеров.

"Кроме того, в случае войны в качестве оборонительных сооружений будут установлены режущая проволока и так называемые зубы дракона, а также противотанковые мины", - сообщил порталу ERR замминистра обороны Кайдо Тийтус .

Комментируя подписанное 19 января в Риге министрами обороны Эстонии, Латвии и Литвы соглашение о создании на границах с Россией и Белоруссии единой Балтийской оборонной зоны, он отметил, что эстонское Минобороны работает над темой оборонных объектов со второй половины 2023 года. Предполагаемая их стоимость оценивается в 60 млн евро.

По его словам, в мирное время мины, режущая проволока и "драконьи зубы" будут храниться на специально создаваемых точках поддержки.

Каждый из бункеров площадью в 35 квадратных метров будет вмещать одно отделение солдат численностью до 10 человек. Это будут модульные сооружения, которые можно будет легко установить, восстановить и при необходимости переместить.

На данный момент планируется разместить бункеры вблизи границы, а не по всей Эстонии, их цель - остановить атаку противника с самого начала.

Тийтус подчеркнул, что бункеры можно будут использовать и в мирное время.

Строить бункеры на побережье для защиты морской границы не планируется. Для обороны с моря Эстония закупает противокорабельные ракеты и морские мины.