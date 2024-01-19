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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил в пятницу, что Евросоюз способен произвести в 2024 году по меньшей мере 1,3 млн артиллерийских снарядов.

"Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной европейской безопасности (...) Европа должна и продолжит поддерживать Украину всеми средствами", - приводит слова члена Еврокомиссии (ЕК) телеканал RTBF.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине Бретон сказал: "Мы продолжим улучшать наши производственные мощности, возможно, до 1,3-1,4 млн к концу нынешнего года и продолжим значительным образом наращивать их в будущем, 2025-м, году".

RTBF уточнил, что еврокомиссар отказался называть цифры производства снарядов на данном этапе, пояснив, что речь идет о секретных данных.

Телеканал напомнил, что перед оборонной промышленностью ЕС стоит двойная задача: оказать военную помощь Украине и восстановить собственные резервы. В Таллине Бретон, по данным телеканала, заявил, что приоритетом является поставка наибольшей части произведенных европейскими предприятиями снарядов Украине.

При этом еврокомиссар заверил, что ЕС в марте или апреле достигнет своей ранее поставленной цели достичь производственной мощности в 1 млн снарядов в год.

ЕС ЕК Тьерри Бретон Украина
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