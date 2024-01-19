ЕС ввел новые ограничения против сторонников ХАМАС и "Исламского джихада"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил об учреждении ограничительных мер в отношении физических или юридических лиц, поддерживающих сторонников ХАМАС и палестинскую группировку "Исламский джихад".

"Сегодняшним решением о специальной системе ограничительных мер против сторонников насильственных действий ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад" Европейский союз показывает, что мы готовы предпринять решительные шаги, чтобы отреагировать на жестокость, проявленную террористами 7 октября. Израильтяне и палестинцы заслуживают жить в справедливом, прочном и безопасном мире", - заявил по случаю принятого советом решения высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В Совете ЕС объясняют, что данное решение принято "с учетом серьезности недавних нападений на Израиль и необходимости борьбы с насильственными действиями, которые угрожают миру и международной безопасности, и направлено на предотвращение таких насильственных действий со стороны ХАМАС и "Исламского джихада" в будущем".

Новый режим также "дополняет ограничительные меры, ранее принятые против ХАМАС и "Исламского джихада"". В соответствии с этим режимом ЕС может преследовать тех, кто "поддерживает материально или финансово ХАМАС или "Исламский джихад" ". Он также может быть нацелен на тех, кто "участвует в планировании, подготовке или обеспечении насильственных действий со стороны ХАМАС или "Исламского джихада"".

"Лица, группы, организации и органы также могут быть внесены в санкционный список за такую деятельность, как поставка, продажа или передача оружия и сопутствующих материалов этим двум террористическим организациям; поддержка совместно с ХАМАС и "Исламским джихадом" действий, которые подрывают или угрожают стабильности или безопасности Израиля; участие в серьезных нарушениях международного гуманитарного права или прав человека; подстрекательство или публичное провоцирование насильственных действий двух организаций", - говорится в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в пятницу вечером в Брюсселе.

Совет принял также в пятницу решение внести в санкционный список шестерых лиц разных национальностей, ответственных, по мнению ЕС, за оказание финансовой поддержки ХАМАС. Их активы в Евросоюзе подлежат замораживанию. Запрещается предоставление им прямо или косвенно денежных средств или иных экономических ресурсов. Помимо этого, запрещается въезд в ЕС.

"Новая система санкций будет применяться до 19 января 2025 года. Она будет постоянно пересматриваться и обновляться или изменяться по мере необходимости, если совет сочтет, что ее цели не были достигнуты", - объявили в Брюсселе.