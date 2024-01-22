Украина и сектор Газа будут основными темами Совета ЕС по иностранным делам

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС на уровне глав МИД соберется в понедельник в Брюсселе для обсуждения повестки, главными пунктами которой являются события на Украине и военная операция Израиля против ХАМАС.

Обсуждение украинского вопроса начнется после обмена мнениями по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как следует из материалов к заседанию совета, дискуссия глав МИД стран ЕС будет сосредоточена "на обязательствах ЕС в области безопасности и военной поддержке Украины". Кроме того, ожидается, что министры затронут такие вопросы, как возможность использования замороженных российских активов и "украинская формула мира".

Главы МИД не обойдут вниманием и продолжение санкционной политики ЕС по отношению к РФ. В конце прошлой недели высокопоставленный источник в институтах Евросоюза сообщил журналистам в Брюсселе, что государства-члены ЕС и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планируют принять ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 13-й пакет санкций против РФ.

В связи с обсуждением ситуации на Ближнем Востоке министры ЕС проведут неформальные встречи с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, министрами иностранных дел Саудовской Аравии - Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом, Иордании - Айманом Сафади, Египта - Самехом Шукри, а также генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом и министром иностранных дел Палестинской автономии Риядом аль-Малики.

Как сообщил 19 января журналистам Петер Стано, пресс-секретарь Борреля, все приглашенные подтвердили свое прибытие в Брюссель. Он уточнил, что консультации с ними не будут представлять собой "совместное заседание".

Затем состоится официальное обсуждение в формате 27 государств Евросоюза. Темами министерской дискуссии будут гуманитарная ситуация в секторе Газа, необходимость беспрепятственной гуманитарной помощи и новый призыв к освобождению заложников и полному выполнению резолюций ООН, а также положение дел на Западном берегу Иордана и риски региональной эскалации, в том числе в Красном море.

Представитель главы дипломатии ЕС Стано подтвердил на брифинге в Брюсселе 15 января, что государства-члены Евросоюза приступили к обсуждению предложения Борреля об организации европейской военно-морской операции в Красном море по защите торгового судоходства от нападений йеменских хуситов. Пресс-секретарь не пожелал приводить подробностей, сославшись на конфиденциальность процесса и предложив дождаться результатов дискуссии на Совете ЕС 22 января.

Министры обсудят возможный мирный план и мирную конференцию, а также необходимость конкретных шагов по возрождению концепции сосуществования двух государств, в том числе посредством дальнейшей поддержки Палестинской автономии.

Незадолго до заседания Совета ЕС близкий к институтам Евросоюза информационный портал Euractiv сообщил о подготовленном Европейской внешнеполитической службой проекте мирного плана из десяти пунктов, направленного на решение палестино-израильского конфликта.

Интернет-издание передало, что этот документ будет предложен вниманию глав МИД на заседании совета 22 января. План предусматривает меры, нацеленные, в том числе, на создание независимого палестинского государства.

В ходе обмена мнениями по разделу текущих международных событий совет заслушает сообщение Борреля о состоянии отношений Азербайджана и Армении.

Ожидается, что Совет ЕС по иностранным делам примет на заседании 22 января заключения о приоритетах ЕС на форуме ООН по правам человека в 2024 году.