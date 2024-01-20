США подтвердили обязательства по защите Южной Кореи после ядерных испытаний КНДР

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в пятницу подтвердили свои обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи и Японии после того, как Северная Корея объявила о проведенном испытании подводной системы ядерного оружия, сообщило агентство "Ренхап".

"Мы очень четко заявили об угрозе, исходящей от военных программ КНДР, и о нашей приверженности защите Республики Корея, Японии и нашей приверженности поддержанию регионального мира и стабильности", - цитирует агентство ответ чиновника из Пентагона на соответствующий вопрос.

Он добавил, что США "продолжит работать с правительствами как Южной Кореи, так и Японии над устранением угроз, исходящих от КНДР".

Чиновник отказался вдаваться в подробности испытания, заявив, что министерство обороны не комментирует вопросы разведки.

Ранее агентство ЦТАК со ссылкой на заявление Минобороны сообщало, что КНДР провела испытания системы подводного ядерного оружия в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи.

"Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря важное испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", - говорилось в заявлении.

В сообщении не уточнялось, когда именно прошло испытание, но отмечено, что оно стало ответом на "провокационные военные учения" США, Южной Кореи и Японии, проводимые с 15 января на море вокруг южнокорейского острова Чеджу.

"Нынешние учения (...) стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и являются акциями, серьезно угрожающими безопасности нашего государства", - заявили в КНДР.

Пхеньян предупредил, что продолжит ответные действия в целях "сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников", и пригрозил "катастрофическими последствиями".

Южная Корея, США и Япония совместно провели военно-морские учения с участием авианосца класса "Нимиц" USS Carl Vinson (CVN 70) с понедельника по среду.