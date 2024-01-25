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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

КНДР заявила об испытании новой стратегической ракеты

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пхеньян в среду провел первое испытание новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31, сообщило в четверг утром Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Для Главного ракетного управления КНДР и связанных с ним институтов "испытания - это процесс постоянного обновления системы вооружения, регулярная и обязательная деятельность", подчеркнуло агентство.

Согласно сообщению, испытания не сказались на безопасности соседствующих с КНДР стран и региона.

Детали проведенного испытания не раскрываются.

В среду "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщил, что Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) ВС Южной Кореи заявил, что запуск состоялся около 7:00 (1:00 по Москве) в среду.

Тем временем источники агентства заявили, что ракеты летели по круговой траектории, подобно крылатым ракетам, которые летают на меньшей высоте, чем баллистические ракеты.

"Дальность полета не была малой, и предполагается, что они были запущены с земли", - сказал собеседник "Ренхап".

Ранее КНДР запускала крылатые ракеты в сентябре прошлого года.

КНДР Южная Корея
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