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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии
Владислав Косиняк-Камыш
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах увеличения численности армии и сохранения заключенных прежним руководством ведомства контрактов на поставку вооружения.

"Мы увеличим численность армии, а также оперативные возможности Войска Польского, и я буду уделять этому гораздо большее внимание", - заявил глава Минобороны в субботу на пресс-конференции в Люблине, его цитирует агентство PAP.

"Важны не только количественные показатели, но и оперативные возможности", - подчеркнул Косиняк-Камыш, пояснив, что после первых проверок он видит, что "нужно сосредоточиться на подготовке и индивидуальном снаряжении солдат".

Он также добавил, что выступает "в принципе за сохранение контрактов (заключенных прежним руководством польского Минобороны с польскими и зарубежными производителями вооружения - ИФ), но мы их пересматриваем".

Косиняк-Камыш отметил, что также выступает за развитие запланированных воинских подразделений, в первую очередь в восточной части Польши. "Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.

Польская оппозиция, победившая в декабре 2023 года на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы прежнего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.

Позднее новое руководство польского военного ведомства заявляло, что объем финансирования "останется неизменным - на очень высоком уровне", при этом все заключенные предшественниками контракты подвергнутся пересмотру.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнял, что в 2024 году бюджет ведомства увеличится примерно на 20%, до порядка 119 млрд злотых ($30,02 млрд), подчеркивая, что "это самые большие расходы на армию в истории (Польши)".

Также представители польского военного ведомства сообщали, что только в 2024 году численность профессиональных военнослужащих Войска Польского будет увеличена на 10 тыс. человек, также вырастет численность сил территориальной обороны и добровольцев.

Польша Владислав Косиняк-Камыш
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