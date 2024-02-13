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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Польша увеличит численность армии до 220 тысяч человек до конца года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Численность польской армии будет увеличена до 220 тысяч военнослужащих до конца 2024 года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш телеканалу Polsat News.

По его словам, численность войск "будет увеличиваться с каждым годом".

"Я считаю, что у нас есть огромное пространство для роста в виде активного резерва. Это подготовленные люди, принявшие присягу и находящиеся в резерве, который используется в случае непосредственной угрозы", - сказал министр.

Сейчас польские вооруженные силы насчитывают около 200 тысяч человек, в том числе 148 тысяч профессиональных военнослужащих.

Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы действовавшего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.

Позже новое руководство Минобороны заявило, что сохранит высокие расходы на оборону. В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой годовом бюджете расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых ($29,4 млрд в эквиваленте), что составляет 3,1% от ВВП, запланированного на 2024 год.

Минобороны Польша Владислав Косиняк-Камыш
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