Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Газе
Фото: ManuelVelasco/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Жители более ста населенных пунктов Испании в субботу провели демонстрации против гибели гражданских лиц в секторе Газа в ходе войны Израиля с ХАМАС, сообщает агентство ЭФЭ.

"Десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы более ста испанских городов и других населенных пунктов, чтобы (...)"осудить жестокость" атак израильской армии на сектор Газа", - информирует агентство.

Протестующие называли действия Израиля геноцидом и призвали Мадрид прекратить торговлю оружием и разорвать отношения с Израилем.

Демонстрации, в частности, прошли в Мадриде, Барселоне, Севилье, Вальядолиде, Толедо и других населенных пунктах.

По данным ЭФЭ, протесты организовала Сеть солидарности против оккупации Палестины (RESCOP), в которую входят более 50 организаций, коллективов и гражданских платформ по всей Испании.

"Израиль намеренно и систематически бомбит сектор Газа с 7 октября прошлого года", - говорится в манифесте RESCOP.

В RESCOP также приветствовали судебный процесс, инициированный Южной Африкой против Израиля в Международном Суде ООН.

В Мадриде к демонстрации присоединились около 25 тыс. человек, присутствовали и представители нескольких левых политических партий Испании. В частности, на демонстрацию вышла лидер партии "Подемос" Ионе Беларра. Она потребовала "положить конец геноциду, который Израиль совершает против народа Палестины".

Кроме того, 27 января в Мадриде планируется провести еще один митинг против ближневосточного конфликта.

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе началась после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически обстреливает израильскую территорию. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию обстрелам хуситов.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 января 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

США заявили об уничтожении противокорабельной ракетной установки хуситов

США планируют утилизировать 34 тонны оружейного плутония

СМИ сообщили о ликвидации Израилем высокопоставленного офицера КСИР в Дамаске

Что случилось этой ночью: суббота, 20 января

Белый дом предупредил Конгресс о риске скорого поражения Украины без помощи США

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году

Байден подписал закон о временном финансировании правительства до марта

Байден подписал закон о временном финансировании правительства до марта

Японский космический аппарат совершил посадку на Луну

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });